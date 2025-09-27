Felipe Klüver, campeón del mundo en remo

Details Saturday, 27 September 2025 15:18

El remero uruguayo Felipe Klüver se consagró campeón del mundo en la categoría single peso ligero en el Mundial de Remo disputado en Shanghái, China, convirtiéndose en el primer uruguayo en lograr una medalla de oro en esta competencia.

Con una espectacular remontada en los últimos 500 metros, Klüver cruzó la meta con un tiempo de 6'54"10", superando al austríaco Julian Schoeberl y al irlandés Jake McCarthy. Felipe Klüver, de 25 años, selló así el mayor logro del remo celeste en su historia.

Emocionado, agradeció a su entrenador Rubén Scarpatti, quien lo guía desde el club Flamengo de Brasil: “Esta medalla es para él”, expresó.