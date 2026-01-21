Bordaberry cuestionó interpretación errónea sobre las devoluciones del Fonasa

Details Wednesday, 21 January 2026 14:41

Recientemente, el senador colorado Pedro Bordaberry realizó declaraciones que reavivaron el debate sobre el funcionamiento del FONASA.

El legislador explicó que el sistema contempla situaciones distintas entre los aportantes y que no todos se encuentran en igualdad de condiciones. En ese esquema, algunos realizan aportes inferiores y reciben un complemento estatal, otros pagan exactamente lo que corresponde y existe un grupo al que se le descuenta más de lo debido.

Al respecto, Bordaberry señaló: “Hay algunos a los cuales se les cobra de más. Es decir, algunos pagan de menos y el Estado les pone la diferencia. Otros pagan lo justo. Y a otros el Estado les saca más de lo que le tienen que sacar”. Según indicó, este último caso es el que luego da lugar a las devoluciones.

Desde su punto de vista, presentar esas devoluciones como privilegios implica una interpretación errónea del sistema. “No entienden la estructura financiera del FONASA si no entienden esto básico: a esos a los que se les devuelven no son beneficiados, son perjudicados, porque les sacaron un dinero que no les tenían que sacar, y se lo devuelven al año”, afirmó.

Para el senador, el foco del debate debería estar en comprender con precisión cómo operan los aportes y ajustes del FONASA, ya que una interpretación incorrecta conduce a conclusiones equivocadas sobre la naturaleza de las devoluciones.

