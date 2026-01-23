Friday, 23 January 2026

 
El ministro Carlos Negro protagonizó un choque con un motociclista en el Cerrito de la Victoria

Friday, 23 January 2026 18:24

Un siniestro de tránsito ocurrido en la tarde del jueves en el barrio Cerrito de la Victoria involucró al ministro del Interior, Carlos Negro, y a un motociclista de 25 años que resultó lesionado y permanece internado con una lesión en la cadera.

El hecho ocurrió en León Pérez y Capitán Basilio Araujo, cuando el jerarca, que circulaba en su vehículo particular, avanzó en un cruce con cartel de pare y colisionó con la moto.

En el procedimiento se constató que el motociclista circulaba sin casco y sin permiso, y que Negro tenía la libreta de conducir vencida, por lo que recibió una multa. La espirometría dio resultado negativo y el caso quedó a estudio de la Fiscalía.

