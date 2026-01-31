Peñarol y Nacional definen la Supercopa Uruguaya este domingo

Details Saturday, 31 January 2026 14:02

Este domingo 1° de febrero, Peñarol y Nacional definirán la Supercopa Uruguaya, en el Estadio Centenario, desde las 20:00 horas, con Esteban Ostojich como árbitro.

Se trata de la cuarta final clásica en el torneo. Peñarol ganó la primera edición en 2018, mientras que Nacional se impuso en 2019 y 2025, quedando al frente del historial de finales. Hasta ahora, Nacional y Liverpool lideran con tres títulos cada uno, y Peñarol suma dos.

El partido podrá verse por cable (DirecTV, Montecable, TCC, Nuevo Siglo, Flow, Cable Plus y operadores del interior) y por streaming (Disney+ y Antel TV).

