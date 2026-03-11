Wednesday, 11 March 2026

 
Proyecto del Ministerio del Interior busca descentralizar al Instituto Nacional de Rehabilitación

El Ministerio del Interior presentó a los sindicatos policiales un proyecto de ley para transformar al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en un servicio descentralizado, llamado Instituto Nacional de Reinserción, que se vincularía directamente con el Poder Ejecutivo.

Según la cartera, la iniciativa busca otorgar mayor autonomía técnica y presupuestal al instituto, permitiéndole planificar sus actividades, gestionar su presupuesto y ejecutar proyectos de mejora continua. La presentación ante los sindicatos es la última etapa antes de su envío al Parlamento.

La propuesta recibió críticas de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe), que advierte que podría afectar derechos adquiridos y cuestiona la figura de un único director. Su presidente, Jhonatan Perdomo, declaró en una entrevista a Radio Montecarlo que el gremio está en alerta y evaluará posibles medidas, incluyendo un paro.

