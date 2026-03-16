Murió una niña de 5 años por meningitis y activaron protocolo sanitario en escuela

Details Monday, 16 March 2026 14:37

El fallecimiento de una niña de cinco años a causa de meningitis meningocócica generó preocupación en una escuela pública de Montevideo y motivó la aplicación de medidas sanitarias por parte de las autoridades.

La menor asistía a primer año de la Escuela Nº 182 “Egipto”, ubicada en el barrio Flor de Maroñas. De acuerdo con información de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la estudiante había sido internada tras presentar un cuadro asociado a la enfermedad.

Las clases en el centro educativo fueron suspendidas durante la jornada de hoy, a solicitud de la comunidad educativa y en señal de duelo por la situación registrada.

En paralelo, se activó el protocolo sanitario correspondiente, que incluye la administración de medicación preventiva a los compañeros de clase y a los docentes que mantuvieron contacto cercano con la niña.

Desde el ámbito sanitario se indicó que el riesgo de transmisión es bajo y que las acciones se concentran en las personas que compartieron espacios cerrados con la estudiante durante varias horas.

Foto: Ministerio de Salud Pública

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