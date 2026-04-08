Fuerte temporal en Maldonado deja un fallecido, caída de árboles y decenas de miles de usuarios sin electricidad

Details Wednesday, 08 April 2026 14:16

Un intenso temporal afectó la madrugada de este miércoles al departamento de Maldonado, derribando árboles, columnas eléctricas y carteles, dejando sin luz a decenas de miles de usuarios y provocando la muerte de un hombre de 51 años al chocar su camioneta contra un árbol caído.

La zona costera fue la más afectada, con daños en La Capuera, sector de Rambla, Rincón del Indio, San Rafael, Punta del Este, balneario Buenos Aires y Piriápolis, y también se registraron incidentes en el casco urbano de Maldonado, Sauce de Portezuelo, Ocean Park y Bella Vista.

El temporal provocó un accidente fatal en Aparicio Saravia: una camioneta Fiat chocó contra un árbol caído, y el conductor, un hombre de 51 años, falleció en el lugar. Un segundo vehículo, un Chevrolet que circulaba detrás, impactó contra la camioneta; su conductor, de 44 años, sufrió heridas leves y dio positivo en la espirometría, siendo trasladado a dependencias policiales y citado para declarar ante la Fiscalía.

La información, proporcionada por la Intendencia de Maldonado, indicó que la situación se encuentra en fase de respuesta y normalización, con intervenciones en curso para despejar calles, retirar árboles caídos, reparar infraestructura y restablecer el suministro eléctrico. El organismo señaló, además, que se trabaja de forma coordinada con Bomberos, Policía y cuadrillas de UTE, y recordó: “no tocar los cables bajo ninguna circunstancia”.

Espacio patrocinado