Este viernes se aplicará el primer procedimiento de eutanasia legal en el país

Details Friday, 22 May 2026 14:15

El Hospital Policial de Montevideo tiene previsto aplicar este viernes el primer procedimiento de eutanasia legal en el país. La paciente es una mujer de 69 años con diagnóstico terminal de cáncer de páncreas, quien ratificó formalmente su consentimiento tras ingresar al centro asistencial hace más de diez días.

La concreción de la medida se ampara en la Ley de Muerte Digna, aprobada por el Parlamento a fines de 2024, promulgada a fines de 2025 y cuya reglamentación oficial por parte del Poder Ejecutivo concluyó en abril de este año.

Para acceder a este derecho, la ley exige que la persona sea mayor de edad, esté en pleno uso de sus facultades mentales y sufra una enfermedad incurable.

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