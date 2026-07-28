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Hallan a una mujer muerta en la Ruta 16 e investigan a un conductor que embistió el cuerpo y huyó

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Tuesday, 28 July 2026 13:13

Una mujer mayor de edad fue hallada sin vida en el kilómetro 1 de la Ruta 16, en las inmediaciones del acceso a Aguas Dulces, Rocha.

El hallazgo se produjo este martes alrededor de las 05:50 horas, cuando una enfermera que se desplazaba hacia su lugar de trabajo divisó la presencia de un cuerpo sobre la calzada y detuvo su vehículo para prestar auxilio, constatando el fallecimiento.

Mientras la enfermera permanecía en el lugar, un segundo automóvil que transitaba en dirección opuesta embistió el cuerpo y continuó la marcha sin detenerse.

A raíz del hecho, la circulación por ese tramo vial quedó interrumpida mientras las autoridades llevan a cabo las pericias técnicas correspondientes. La Policía trabaja para esclarecer las causas del fallecimiento de la víctima e identificar al conductor del vehículo que se retiró de la escena tras el impacto.

Foto: Dirección Nacional de Policía Caminera

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