Tuesday, 28 July 2026

 
TITULARES

Extienden la intervención de Casmu ante la situación económica de la mutualista

Details
Tuesday, 28 July 2026 13:13

Casmu seguirá bajo intervención mientras avanza una nueva etapa para intentar resolver la situación financiera de la mutualista. El Senado aprobó extender por dos años la medida, que mantiene el seguimiento de la institución sin desplazar a sus autoridades.

La mutualista atraviesa dificultades económicas y busca acceder nuevamente a un fondo de garantía para reestructurar pasivos. El proyecto en discusión contempla un respaldo financiero cercano a los 120 millones de dólares y apunta a sostener el proceso de reorganización.

La intervención de Casmu comenzó en 2024, luego de que se detectaran problemas económico-financieros en la institución. La extensión del mecanismo busca ganar tiempo para avanzar en una solución de fondo para una de las principales mutualistas del país.

Publicidad

RECIENTES

Hallan a una mujer muerta en la Ruta 16 e investigan a un conductor que embistió el cuerpo y huyó

July 28, 2026

Extienden la intervención de Casmu ante la situación económica de la mutualista

July 28, 2026

Fabio Quevedo, jefe de Policía de Canelones, habló sobre delitos y operativos: “Más del 70% de los homicidios son entre bandas rivales”

July 27, 2026
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2026 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.