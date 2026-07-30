Desde el lunes 3 de agosto reabre la agenda para la vacunación contra el meningococo

Details Thursday, 30 July 2026 13:25

El Ministerio de Salud Pública (MSP) habilitará el lunes 3 de agosto la agenda web para la vacunación contra el meningococo dirigida a niños de 9 y 10 años. También se reabrirá el registro para quienes tienen entre 11 y 15 años y no accedieron a una dosis por falta de cupos.

La medida se toma tras el arribo de 300.000 dosis de la vacuna MenFive® (MenACWXY), que permitirán ampliar la cobertura para la población de 2 a 18 años. La directora general de la Salud, Laura Llambí, informó que las fechas de agenda para niños de 2 a 8 años y adolescentes de 16 a 18 años serán comunicadas próximamente.

A las 300.000 dosis se sumarán otras 40.000 vacunas, previstas para llegar alrededor del 20 de agosto. Posteriormente arribarán nuevas partidas.

Además, el MSP comunicó que continuará con jornadas de vacunación en centros educativos mediante autorización de las familias.

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