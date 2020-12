Carmela Hontou habló sobre su caso en la cadena CNN

Carmela Hontou, la empresaria que fue señalada por muchas personas como el "caso cero" de la pandemia en Uruguay, relató a CNN en Español su versión sobre los hechos y circunstancias que determinaron que fuera duramente criticada por la opinión pública.

Hontou dijo haber sido estigmatizada, y asegura que nada es como la gente tiene en mente.

Su nombre se popularizó a partir del 13 de marzo de 2020, cuando tras anunciarse los cuatro primeros casos positivos de COVID-19 confirmados en Uruguay, se viralizaron tres audios de Whatsapp que mencionaban que ella había regresado a nuestro país desde Milán, por aquel entonces epicentro de la pandemia, comenzando a contagiar a varias personas.

"Yo realmente creo que no contagié a nadie; a mí me contagiaron en el casamiento", aseguró Hontou. Explicó que antes "no había hablado con nadie porque no estaba en condiciones, porque lo que me pasó fue muy fuerte".

Hontou sostiene que entre el 22 de diciembre y el 6 de enero estuvo en España, no en Italia, y que el sábado 7 de marzo regresó a Uruguay "en perfecto estado de salud". Según su testimonio, al arribar al país consultó por la existencia de un protocolo, y según cuenta se le informó "por ahora acá no hay; acá el virus no está". Afirma que pasó el día junto a su madre y sus hijos, que no resultaron contagiados en ese momento. Luego concurrió a la peluquería y posteriormente al casamiento.

"Estuve en una mesa, casi 2 horas. Eran 6 personas en esa mesa. Nadie tuvo el virus. Había mucha gente que había llegado para ese casamiento de viaje. No era Carmela solamente", aseguró la empresaria.

Contó que tuvo sus primeros síntomas al final del día siguiente al de la boda: "La pasé muy mal, sentí que me moría".

La empresaria tiene la convicción de que actuó correctamente. "Yo fui de frente a la gente y le dije: 'miren que estoy así, no salgan a ningún lado hasta que vean mi resultado'. Supe qué hacer aunque la gente crea que no. Me encerré en mi casa, y yo insistí para ver qué podía estar pasando conmigo".

Hontou recordó que cuando escuchó los primeros audios virales pensó "qué maldad, qué envidia", y opina que "en la vida a mucha gente le gusta buscar un culpable".

"Viralizaron las cosas más dantescas de mi", y "todo era mentira", agregó.

"Te ponen en la plaza pública y te apedrean, hasta que te matan. Porque me sentí y me sigo sintiendo parte de mi vida que estoy muerta en vida", expresó en la entrevista.

Hontou habló sobre el daño económico y personal que esa situación le ha generado. "Perdí todo, cerré todos mis locales; me fectó como persona, porque mi marca es mi nombre además", enfatizó.

CNN relata que en abril, el Instituto Pasteur dio a conocer los resultados de una investigación que concluía que las primeras cepas de coronavirus habían llegado a Uruguay en febrero, procedentes de España y Canadá, o lugares tan remotos como Nueva Zelanda o Australia, y que según Hontou, dicha investigación la revindicó.

Hontou rescata de todas formas algo positivo sobre su experiencia: "gracias a que fui crucificada yo, se salvaron otros".

Fuente: CNN en Español