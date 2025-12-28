MEF justifica cambio en Fonasa y desde la oposición denuncian que es “confiscatorio” y “expropiación”

Details Sunday, 28 December 2025 03:41

El Ministerio de Economía y Finanzas explicó los ajustes introducidos en el régimen de aportes al Fondo Nacional Integrado de Salud, luego de las reacciones generadas por la modificación del mecanismo de cálculo utilizado para definir los topes anuales de contribución.

La medida, que entra en vigencia el 1.º de enero, redefine la forma de determinar el Costo Promedio Equivalente (CPE). El objetivo, según el MEF, es corregir "errores de diseño" detectados en la metodología anterior, que impactaban directamente en el nivel de aportes de los trabajadores al sistema de salud.

Con el nuevo esquema, el límite anual de contribución aumenta. Como consecuencia, unas 155.000 personas que actualmente reciben devoluciones por haber superado el tope dejarán de percibirlas a partir de 2027, o verán reducido el monto reintegrado. No obstante, las devoluciones previstas para 2026 no se modificarán, ya que corresponden a los aportes realizados durante 2025.

Desde el Poder Ejecutivo se indicó que el ajuste permitirá un mayor flujo de recursos hacia las instituciones prestadoras de salud. Al mismo tiempo, al incrementarse los ingresos propios del sistema, el aporte requerido desde Rentas Generales podría disminuir, dado el carácter deficitario del Seguro Nacional de Salud.

En un intercambio público en redes sociales, la cartera sostuvo que el cálculo vigente aplicaba criterios que "subestima injustificadamente el CPE para el Seguro Nacional de Salud". En ese marco, también se anunció que el Ejecutivo "promoverá un cambio legal para modificar el criterio de la determinación del aporte mínimo de este colectivo" en referencia a quienes perciben ingresos por servicios personales fuera de la relación de dependencia.

CRÍTICAS DESDE LA OPOSICIÓN

Sebastián Da Silva (Senador, Partido Nacional)

"No es ajuste fiscal. El contribuyente al igual que el Estado debe de cumplir sus obligaciones. Quinto ajuste de Orsi: los tres impuestos, el tarifazo y esto ahora. Festejen, volvió el Frente Amplio".

Pablo Abdala (Diputado, Partido Nacional)

"Más impuestos. Recortar la devolución del Fonasa es eso, y además confiscatorio. Es apropiarse de dinero ajeno, en este caso de aquellos que ya aportaron al sistema de salud más de lo que legalmente corresponde. El gobierno sigue incumpliendo sus promesas, pero además haciendo trampa de modo nada transparente".

Graciela Bianchi (Senadora, Partido Nacional)

"Lamento Oddone, cruzaste el Rubicón desde tu cómoda situación económica de ‘izquierda merluza’, porque para ‘caviar’ no llegas. Traidores del FA fundacional, porque a cambio de un cargo se someten a los populistas autócratas" — calificó la medida como "robo" y "delito".

Pedro Bordaberry (Senador, Partido Colorado)

"Para poder implementar los cambios comentados por Orsi, se precisa una ley tributaria. Sino violaría el artículo 32 de la Constitución al ser expropiación. Desde el Partido Colorado y Vamos Uruguay no votaré nuevos impuestos y menos una ley de este tipo: confiscatoria e inconstitucional".