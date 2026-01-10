Intendencia de Canelones registra más de 800 pedidos de asistencia por temporal

Details Saturday, 10 January 2026 16:03

Según datos actualizados difundidos por la Intendencia de Canelones, el temporal que afecta al departamento ha generado hasta el momento 889 solicitudes de intervención, en el marco de la Emergencia N.º 283, asociada a una Advertencia Amarilla emitida el pasado 9 de enero de 2026.

La mayoría de los reportes corresponde a afectaciones en el arbolado, con 450 casos, seguido por daños en el tendido eléctrico, que totalizan 294 intervenciones. Asimismo, se registraron 96 reclamos por calles cortadas, 28 situaciones vinculadas a inundaciones y 21 asistencias a damnificados.

Como consecuencia de la situación, tres familias debieron ser evacuadas mediante un operativo coordinado entre el CECOED Canelones, el Centro de Emergencias Médicas (CEM) y la Dirección de Desarrollo Humano. Las evacuaciones se realizaron en zonas de Ciudad de la Costa, Barros Blancos y Nicolich.

Las áreas más afectadas continúan concentrándose principalmente en la franja costera. Para este domingo 11, desde primeras horas de la mañana, varios equipos de la Intendencia de Canelones estarán desplegados en todo el territorio departamental, a los que se sumará el apoyo del Ejército.

De acuerdo a lo comunicado, se solicita a la población extremar las precauciones y realizar los reportes correspondientes ante situaciones de emergencia a través de las vías de contacto habilitadas, que incluyen el teléfono fijo 0800 2022, la línea celular *2022 y el Sistema Integrado de Respuesta a Emergencias de Canelones (SIREC), mediante su aplicación móvil.

