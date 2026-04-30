Cayeron dos rapiñeros en Las Piedras tras una investigación policial

Details Thursday, 30 April 2026 13:23

Una investigación policial permitió desarticular la actuación de dos hombres vinculados a varios delitos en la ciudad de Las Piedras, quienes finalmente resultaron condenados por la Justicia.

El trabajo estuvo a cargo del Área de Investigaciones, que, tras reunir distintos elementos, logró establecer la identidad de los implicados y proceder a sus respectivas detenciones.

Según surge de las actuaciones, uno de los indagados ingresó a un comercio de la zona y, mediante amenazas con un arma de fuego, obligó a la encargada a entregar el dinero de la caja, mientras el otro se llevaba diversos efectos. A partir de las averiguaciones realizadas, también se determinó que ambos habrían participado en otros delitos registrados en el área.

Finalizadas las instancias judiciales, A. J. C. L., de 28 años, con antecedentes por rapiña, fue condenado por ser “autor penalmente responsable de un delito de rapiña especialmente agravado en calidad de coautor y por un delito de rapiña especialmente agravado en grado de tentativa y dos delitos de receptación agravados, en calidad de autor”, a la pena de siete años de prisión de cumplimiento efectivo con descuento de la detención sufrida.

Por su parte, S. E. O. D., de 21 años, con antecedentes por lesiones graves, fue condenado por ser “autor penalmente responsable de un delito de rapiña especialmente agravado en calidad de coautor y por un delito de rapiña especialmente agravado en grado de tentativa y dos delitos de receptación agravados, en calidad de autor”, a la pena de siete años de prisión de cumplimiento efectivo con descuento de la detención sufrida.

Espacio patrocinado