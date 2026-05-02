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Intendencia de Canelones entregó medallas a funcionarios con 25, 30 y 40 años de labor

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Saturday, 02 May 2026 13:35

La Intendencia de Canelones realizó la clásica ceremonia de reconocimiento a casi 300 funcionarios que cumplieron 25, 30 y 40 años de labor.

El director general de Administración, Christian Fierro, destacó la importancia del esfuerzo que los trabajadores hacen día a día. Subrayó que “sin ellos la administración no funcionaría. Sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces pasan más tiempo en la institución que con sus propias familias”.

Por su parte, uno de los funcionarios que recibió un reconocimiento por 40 años de trabajo, Hugo Amarillo, recordó toda la trayectoria de vida recorrida dentro de la institución. “Aprendí de todo. Mis compañeros me ayudaron a caminar y me acompañaron”, dijo. Además, señaló que siente orgullo por todas las veces que tuvo la oportunidad de “ayudar a alguien a solucionar alguna necesidad”.

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