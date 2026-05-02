Niños del baby fútbol visitaron el Complejo Uruguay Celeste

Details Saturday, 02 May 2026 13:36

Un grupo de niños y niñas pertenecientes a las siete ligas de fútbol infantil de nuestro departamento recorrieron las instalaciones del Complejo Uruguay Celeste.

Tuvieron el privilegio de conocer el centro de entrenamiento de la selección uruguaya de fútbol, disfrutaron un almuerzo y, además, recibieron calzados deportivos fabricados por una cooperativa del departamento.

El recorrido se realizó en el marco del convenio suscrito el pasado mes de marzo por la Intendencia de Canelones y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Fuentes de la comuna comentaron que “es una de las muchas iniciativas que el Gobierno de Canelones estará desarrollando en conjunto con la AUF”.

La visita de las niñas y niños, que dio inicio al programa Sueño Celeste, comenzó con una bienvenida por parte de las autoridades de la Intendencia de Canelones, encabezadas por el intendente Francisco Legnani, y parte del cuerpo técnico de la selección nacional.

“Estamos muy, pero muy contentos de que los chiquilines tengan la posibilidad de venir y poder compartir una jornada donde habitualmente están sus ídolos”, expresó el jerarca.

Posteriormente hubo un almuerzo en las instalaciones del complejo y llegó uno de los momentos esperados de la jornada: la entrega de kits deportivos a cada uno de los participantes, que incluían un par de zapatos de fútbol.

Los botines deportivos fueron elaborados por la Cooperativa Cadena Productiva de Cuero, ubicada en el Polo de Economía Circular de Pando. El intendente destacó que “de alguna manera, también le damos la posibilidad a una cooperativa canaria de calzar a nuestros gurises, contribuyendo a la economía local”.

La jornada continuó con un recorrido guiado por las distintas zonas del complejo, incluyendo las canchas donde practican los ídolos celestes. Las canchas están en la recta final de las obras de mejoramiento, donde intervino el Gobierno de Canelones a través del ya mencionado convenio.

Sobre la recorrida, el secretario general Pedro Irigoin manifestó que “desde lo humano, ver a los gurises disfrutando con los ojos maravillados es muy emocionante. No debe pasar en ningún otro lugar del mundo que la selección abra sus puertas a los niños y niñas, y eso hay que valorarlo mucho”.

El broche de oro de ese día fue una actividad recreativa, a cargo de profesores de la Dirección General de Deportes, en una de las canchas cerradas que tiene el complejo.

Legnani manifestó su satisfacción por la actividad de ese día con niñas y niños del baby fútbol de Canelones: “Que los chiquilines puedan venir, conocer, jugar, almorzar, y entrenar donde entrena la selección, la verdad que es un sueño cumplido para ellos”.

El intendente y el secretario general se refirieron a futuras iniciativas que realizarán junto a AUF a partir del convenio: “Este convenio no solo abarca la visita de los gurises al complejo, sino también incluye entradas para los partidos de la selección, charlas del cuerpo técnico en distintas instituciones deportivas y escuelas de Canelones”, expresó Legnani.

Por su parte, Irigoin anunció que “en las próximas semanas más niños y niñas del fútbol infantil canario visitarán las instalaciones, además de que la selección mayor realizará entrenamientos de cara a la Copa del Mundo en el estadio Martínez Monegal de la ciudad de Canelones y en el Estadio Municipal de Pando.

Esperemos que también la selección uruguaya sienta ese elemento de cercanía con la gente, que siempre suma en la preparación de un evento tan importante como un Mundial. Estamos muy orgullosos que la casa de la Celeste esté en Canelones”, concluyó.

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