El Poder Ejecutivo propone habilitar la jubilación anticipada desde los 60 años

Details Thursday, 09 July 2026 11:51

El Poder Ejecutivo mantendrá la edad normal de retiro en los 65 años, pero propuso habilitar una causal de jubilación anticipada a partir de los 60 años, incorporando incentivos para quienes decidan continuar en actividad.

La iniciativa surge tras las recomendaciones del Diálogo Social y busca flexibilizar la reforma previsional aprobada en 2023.

La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, defendió la propuesta señalando que responde a “un problema” generado por la normativa vigente, con el objetivo de corregir efectos del régimen actual sin regresar al esquema anterior.

Por su parte, Rodolfo Saldain, principal redactor de la ley de 2023, insistió en mantener el incremento gradual por razones de sostenibilidad financiera y demográfica, argumentando que “es inexorable subir la edad jubilatoria”. No obstante, ambas partes coinciden en la necesidad de aplicar ajustes al sistema previsional.

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