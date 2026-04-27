La uruguaya Julia Paternain batió el récord nacional tras ser octava en la Maratón de Londres 2026

Details Monday, 27 April 2026 14:01

La atleta uruguaya Julia Paternain finalizó en la octava posición de la Maratón de Londres 2026, celebrada este domingo 26 de abril. Con un registro oficial de 2:25:47, la fondista de 26 años mejoró su propia marca y estableció el nuevo récord nacional de maratón, obteniendo la ubicación más destacada para un deportista de Uruguay en la historia de la serie World Marathon Majors.

Paternain se ubicó como la mejor competidora de Sudamérica en la clasificación general y fue la segunda atleta no africana en completar el recorrido, por detrás de la británica Eilish McColgan. Este resultado da continuidad a su trayectoria internacional reciente, tras haber obtenido la medalla de bronce en el Mundial de Atletismo de Tokio en 2025.

Por otro lado, la competencia masculina marcó un hito histórico con la victoria del keniano Sabastian Sawe, quien cronometró 1:59:30 y se convirtió en el primer hombre en bajar de las dos horas en una maratón oficial. En la rama femenina, la etíope Tigst Assefa se adjudicó el primer puesto con un registro de 2:15:41, fijando un nuevo récord mundial para carreras exclusivamente de mujeres.

Foto: James Rhodes

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