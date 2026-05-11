Thomas Silva hace historia: es el primer uruguayo en ganar una etapa del Giro de Italia

Details Monday, 11 May 2026 13:39

El ciclista uruguayo Thomas Silva conquistó este sábado la segunda etapa de la 109.ª edición del Giro de Italia, marcando un hito sin precedentes para el deporte nacional.

El fernandino de 24 años, integrante del equipo XDS Astana, se impuso en un ajustado sprint al finalizar el recorrido de 221 kilómetros entre las localidades búlgaras de Burgas y Veliko Tarnovo. Con un tiempo de 5h:39.25, Silva superó por media rueda al alemán Florian Stork y al italiano Giulio Ciccone, convirtiéndose en el primer uruguayo en ganar una etapa y vestir la "maglia rosa" en la historia de esta competición.

La jornada estuvo marcada por una caída masiva a 23 kilómetros de la meta que obligó a los organizadores a detener la marcha brevemente. Tras el ascenso al monasterio de Lyaskovets, el pelotón alcanzó a los punteros, permitiendo que Silva lanzara su ataque definitivo en el cierre de la etapa. Con esta victoria, Silva desplazó del primer lugar de la clasificación general al francés Paul Magnier.

Foto: Instagram - Thomas Silva

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