Argentina venció a Inglaterra en un duro partido y disputará la final ante España este domingo 19

Details Thursday, 16 July 2026 22:10

La selección argentina de fútbol se clasificó a la final del Mundial 2026 al derrotar 2 a 1 a Inglaterra en las semifinales.

Aunque el equipo inglés se adelantó a los 55 minutos con un tanto de Anthony Gordon, el conjunto de Lionel Scaloni revirtió el marcador en el tramo final con un remate de Enzo Fernández a los 85 minutos y un cabezazo agónico de Lautaro Martínez en el descuento.

Este histórico encuentro dejó hitos memorables para ambos lados. A sus 39 años, Lionel Messi se convirtió en el futbolista de campo más longevo en disputar una semifinal de la Copa del Mundo. Al mismo tiempo, Harry Kane alcanzó los 121 partidos disputados, estableciendo un nuevo récord de presencias con la selección inglesa.

Argentina buscará su cuarto título mundial el próximo domingo 19 de julio en East Rutherford (Nueva Jersey, Estados Unidos) ante España, selección con la que definirá el campeonato a las 16:00 horas de Uruguay.

Foto: AFA

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