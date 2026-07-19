Inglaterra le ganó 6 a 4 a Francia y se quedó con el tercer puesto del Mundial

Details Sunday, 19 July 2026 01:18

En la definición por el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026, la selección de Inglaterra venció a Francia por 6 a 4 en el Hard Rock Stadium.

El equipo británico encaminó el triunfo en el primer tiempo, logrando una ventaja parcial de 4 a 0 gracias a las anotaciones de Declan Rice, Ezri Konsa y un doblete de Bukayo Saka.

En el segundo tiempo se vio una rápida reacción del conjunto francés. Con cuatro cambios en el equipo, Francia acortó la diferencia por intermedio de Bradley Barcola y dos goles de Kylian Mbappé, que llegó a diez anotaciones en el torneo.

A pesar del empuje francés, que llegó a ponerse 4 a 3 abajo, la contundencia inglesa reapareció en el cierre. Saka marcó su tercer gol de la jornada mediante un tiro penal y Jude Bellingham liquidó el partido en la hora, dejando sin efecto el último gol de Ousmane Dembélé.

Foto: FIFA

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