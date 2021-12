Avanza el proyecto de ley de personería jurídica de gremios

Details Tuesday, 21 December 2021 23:48

La Cámara de Diputados está tratando en sesión extraordinaria el proyecto de ley que establece personería jurídica para las organizaciones de trabajadores y de empleadores.

Estas organizaciones estarán además incriptas en un registro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El proyecto de ley fue iniciativa del Poder Ejecutivo y cuenta con el respaldo de los partidos que integran la coalición de gobierno.

El presidente de la comisión de Trabajo de Diputados, el nacionalista Pedro Jisdonian, expresó que el proyecto no hace más que cumplir con un "mandato constitucional" ya que el "artículo 57 de la Constitución de la República", en su "inciso primero establece: la ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica". Señaló que "estábamos omisos" en ese sentido y mencionó que también el "convenio internacional del trabajo número 87, ratificado por Ley 12.030, establece ciertas pautas a las que deben atenerse los estados miembros". Según la OIT, la exigencia de constutuir persona jurídica

La "personería le confiere a la entidad gremial un marco legal claro y objetivo", aseguró Jisdonian. Explicó que estas gremiales "pasarán a ser sujetos de derecho" y por tanto capaces de contraer "derechos y obligaciones".

Gabriel Otero, diputado por el Frente Amplio, sostuvo que "esta ley plantea algo que es sin precedentes en el Uruguay, que es la intromisión en la autonomía sindical. No hay ley anterior que marque la cancha, poniendo reglas al movimiento sindical. No las hubo antes de la dictadura, lógicamente durante la dictadura vaya si las hubo, a través de algún ministro de Trabajo en su momento, pero no después de la apertura", enfatizó.

"Entonces -continuó Otero- es un punto de inflexión para este parlamento tratar una ley que se entromete con el hacer, con el qué hacer, de los sindicatos y con el cómo hacer también. Entendemos que en sí mismo el título sobre personería jurídica es un decorado. "el 90% de nuestros sindicatos tiene personería jurídica. No se precisa una ley para que los sindicatos tengan personería jurídica, es más, es una opción que hicieron libremente, como nosotros siempre esperamos que tengan esa libertad".

El diputado por Cabildo Abierto Eduardo Lust afirmó que "la personería jurídica hace a esa persona visible, entonces va a ir al banco, a la Corte Electoral, va a ir al Ministerio de Trabajo y va a ser una persona visible que va a poder desarrollarse. Mientras tanto tiene que utilizar personas visibles para continuar siendo invisible".

Fuente: Exposiciones en la Cámara de Diputados