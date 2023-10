El actor de "Friends" Matthew Perry fallece a los 54 años, según medios de EEUU

Details Sunday, 29 October 2023 08:37

Matthew Perry, uno de los astros de la comedia televisiva "Friends", fue encontrado muerto a los 54 años en su residencia de Los Ángeles el sábado, según reportaron medios estadounidenses.

Los cuerpos de socorro encontraron a Perry sin signos de vida en un jacuzzi de su casa en Los Ángeles y no pudieron reanimarlo, dijeron las autoridades al diario Los Angeles Times.

"Respondimos a las 4:10 pm... es una investigación por la muerte de un hombre en sus cincuentas", dijo un vocero de la policía de Los Ángeles, sin confirmar el nombre del fallecido.

Un portavoz de los bomberos confirmó que acudieron a una "emergencia acuática" que podía referirse a una "piscina, un spa, un jacuzzi o una fuente", pero no pudo confirmar los reportes de un ahogo del actor.

Perry era mejor conocido por su interpretación del sarcástico Chandler Bing en la popular serie de NBC "Friends".

Durante sus diez temporadas (1994-2004), la producción relató los líos amorosos, laborales y de amistad de seis jóvenes neoyorquinos que sedujeron a millones de espectadores en todo el mundo.

El popular actor atravesó problemas de salud y adicciones. Incluso padeció una grave perforación de colon debido al consumo de drogas, que requirió siete horas de cirugía y llevar una bolsa de colostomía por varios meses.

"Debería estar muerto", admitió Perry en el prólogo de sus memorias "Amigos, amantes y aquello tan terrible".

En ese libro, dedicado a "todos los que sufren ahí afuera", admite haber asistido a terapia de desintoxicación 65 veces, gastando unos 9 millones de dólares en sus intentos de volver a estar sobrio.

"A la gente le sorprendería saber que he estado casi sobrio desde 2001, excepto por unos 60 o 70 pequeños percances a lo largo de los años", escribió.

"Dulce y atormentada alma"

El portal especializado TMZ informó que no fueron halladas drogas en la escena y agregó que el cuerpo de Perry fue encontrado por su asistente que llamó al 911.

Tanto LA Times como TMZ dijeron que no había indicios de actuación criminal, al citar fuentes anónimas.

Compañeros de Hollywood reaccionaron rápidamente en redes a la noticia.

"Oh no!!! Matthew Perry!! Tu dulce y atormentada alma!!", escribió Mira Sorvino, que coprotagonizó junto a Perry la producción "Vidas paralelas".

La productora de "Friends", Warner Bros. TV, publicó: "Estamos devastados al saber del fallecimiento de Matthew Perry. Fue un verdadero regalo para todos nosotros".

Perry, de 54 años, nació en Massachusetts en 1969, y fue criado entre Montreal y Los Ángeles luego de la separación de sus padres, un actor estadounidense y una periodista canadiense que fue secretaria de prensa del primer ministro Pierre Trudeau.

De adolescente, Perry fue una estrella del tenis con clasificación nacional en Canadá, antes de mudarse de forma permanente a California y dedicarse a la actuación.

En los años 80, tuvo papeles de invitado en series populares como "Charles in charge" y "Growing pains".

"Friends"

En "Friends", fue el último y el más joven de los actores principales seleccionados.

Su personaje, el más sarcástico e ingenioso del grupo, pero también raro e inseguro, se convirtió rápidamente en el favorito de los aficionados.

Perry y sus colegas de reparto - Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer - negociaron cada uno un millón de dólares por capítulo al final de su tremendamente exitosa serie de 236 episodios.

Como señal del duradero atractivo del programa, cada uno de ellos presuntamente ganó 2,5 millones de dólares por un capítulo de reencuentro en 2021.

Durante dicha emisión, Perry generó preocupación por sus dificultades para hablar y sorprendió a sus compañeros al admitir haber sufrido "cada noche" episodios de ansiedad severa durante las grabaciones.

Además de "Friends", Perry apareció en filmes como "Fools rush in" y "The whole nine yards".

Fue nominado para cinco premios Emmy, dos por apariciones como invitado en "The West Wing", aunque nunca fue galardonado con ningún premio televisivo de prestigio.

Los agentes del actor, que nunca contrajo matrimonio, no respondieron de inmediato a las solicitudes de la AFP.

Los Ángeles, Estados Unidos | AFP | by Andrew Marszal