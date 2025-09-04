Policía busca a padre denunciado por secuestrar a sus hijos

Details Thursday, 04 September 2025 17:09

La Policía Nacional, junto al Ministerio del Interior, ha intensificado la búsqueda de Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, quien es acusado de secuestrar a sus dos hijos, de 2 y 6 años, en el departamento de Soriano.

Morosini, quien posee antecedentes penales y una orden de restricción por violencia de género, ingresó sin autorización en la vivienda de su expareja, Micaela Ramos, y se fugó con los menores en un automóvil rojo marca BYD, matrícula KPA 1970.

El hecho ocurrió el pasado miércoles 3 de septiembre, cuando Morosini amenazó verbalmente a Ramos, lo que originó una alerta policial. Las cámaras de seguridad registraron su paso por el peaje de Mercedes, y posteriormente fue avistado en diversas rutas de los departamentos de Río Negro y Paysandú.

Esto motivó a las autoridades a ampliar la búsqueda en esas zonas, implementando un operativo por tierra y aire, que incluye el apoyo de la Guardia Republicana, la Policía Caminera y un helicóptero desplegado desde la mañana del jueves.

La Policía ha proporcionado las descripciones de los menores: la niña de 2 años tiene cabello claro, ojos verdes y vestía calzas negras con corazones y un buzo blanco. El niño de 6 años tiene cabello castaño, ojos marrones y llevaba un pijama azul con elefantes.

Las autoridades piden que cualquier dato relacionado con el paradero de Morosini y los niños sea comunicado a la Policía a través del 911 o en la seccional más cercana.