Diputados aprueba impuesto mínimo global y aplicación de IVA a compras en plataformas extranjeras

La Cámara de Diputados aprobó, el pasado viernes por la noche, dos modificaciones tributarias incluidas en el proyecto de ley de presupuesto: la implementación del impuesto mínimo global y la aplicación del IVA a compras en plataformas digitales del exterior.

Ambas medidas contaron con los votos del Frente Amplio y Cabildo Abierto. La votación se resolvió con 50 votos a favor frente a 48 en contra.

El impuesto mínimo global está dirigido a empresas multinacionales con ingresos anuales superiores a 750 millones de dólares, y forma parte de una iniciativa internacional impulsada por la OCDE. Su aplicación comenzará en 2025 y se estima una recaudación anual de aproximadamente 360 millones de dólares.

Por otro lado, se aprobó el cobro de IVA a las compras realizadas a través del régimen de franquicias personales en plataformas como Temu, Shein o AliExpress. El nuevo esquema mantiene el límite de tres compras anuales, eleva el tope de 600 a 800 dólares, y elimina la exoneración impositiva, con una proyección de ingresos de 40 millones de dólares por año. Las compras en plataformas de origen estadounidense quedan excluidas de esta medida.