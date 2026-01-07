Reabren los casinos tras paro sindical nacional

Details Wednesday, 07 January 2026 13:36

Las salas de Casinos del Estado en todo el país reabrieron sus puertas el pasado lunes 5 de enero, luego de permanecer cerradas por más de una semana debido a una medida sindical que había comenzado el 26 de diciembre de 2025.

La interrupción del servicio afectó a todas las salas del país y estuvo motivada por reclamos relacionados con condiciones laborales y la participación de los trabajadores en proyectos de juego online.

La resolución del conflicto se formalizó tras la firma de un documento por parte de la Dirección Nacional de Casinos y la realización de varias instancias de diálogo.

