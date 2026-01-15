“Mosca que muerde” llega a nuestro país

Details Thursday, 15 January 2026 17:12

La denominada “mosca que muerde”, un insecto que se alimenta de sangre y provoca lesiones en la piel, fue detectada en Uruguay tras su aparición masiva en Buenos Aires, Argentina.

La directora general de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), Fernanda Nozar, señaló que la cantidad de moscas varía según las condiciones climáticas y que es más frecuente encontrarlas cerca de cursos de agua, especialmente durante la mañana y al atardecer.

Nozar explicó que se trata de “la clásica mosca grande que conocemos y tiene la particularidad de que cuando pica, quiere succionar, muerde y genera una lesión en la piel que puede sangrar”. Las picaduras pueden generar picazón, ardor y dolor, aunque la jerarca aclaró que el insecto “no transmite enfermedades ni genera mayores precauciones”.

El MSP recomendó medidas de cuidado para quienes puedan ser picados. Entre ellas, lavar la zona afectada, controlar posibles inflamaciones y, en algunos casos, usar antialérgicos. Como prevención, se aconseja aplicar repelente y vestir ropa clara, de manga larga y pantalones largos.

Además, Nozar advirtió que, si aumenta la circulación del insecto, podría encontrarse también en entornos urbanos. Las autoridades enfatizan que estas recomendaciones buscan reducir molestias y prevenir lesiones, aunque el riesgo sanitario sigue siendo bajo.

