Thursday, 15 January 2026

 
TITULARES

Mujer pierde la vida en la Estación de Cría de Fauna Autóctona tras caerle un árbol encima

Details
Thursday, 15 January 2026 17:19

Una mujer de 38 años perdió la vida este miércoles en la Estación de Cría de Fauna Autóctona (ECFA) del cerro Pan de Azúcar, después de que un árbol cayera sobre ella mientras se encontraba en el lugar acompañada por su familia.

La víctima estaba tomando mate junto a su esposo y sus dos hijas cuando el tronco de un árbol la golpeó, provocando su muerte en el lugar.

El intendente de Maldonado, Miguel Abella, ordenó el cierre inmediato de la estación y dispuso el inicio de una investigación para determinar el estado del parque y las circunstancias en que ocurrió el hecho antes de autorizar su reapertura.

La Intendencia de Maldonado expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y comunicó que no realizará declaraciones públicas hasta que concluyan los trabajos de investigación.

El caso fue derivado a Fiscalía, que solicitó la pericia del árbol y los informes de Policía Científica tras el deceso.

Espacio patrocinado

RECIENTES

Haga click en el aviso para más información 👇

January 15, 2026

Mujer pierde la vida en la Estación de Cría de Fauna Autóctona tras caerle un árbol encima

January 15, 2026

Operativo conjunto permitió recuperar un vehículo hurtado en Shangrilá

January 15, 2026

“Mosca que muerde” llega a nuestro país

January 15, 2026
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2026 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.