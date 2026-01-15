Mujer pierde la vida en la Estación de Cría de Fauna Autóctona tras caerle un árbol encima

Details Thursday, 15 January 2026 17:19

Una mujer de 38 años perdió la vida este miércoles en la Estación de Cría de Fauna Autóctona (ECFA) del cerro Pan de Azúcar, después de que un árbol cayera sobre ella mientras se encontraba en el lugar acompañada por su familia.

La víctima estaba tomando mate junto a su esposo y sus dos hijas cuando el tronco de un árbol la golpeó, provocando su muerte en el lugar.

El intendente de Maldonado, Miguel Abella, ordenó el cierre inmediato de la estación y dispuso el inicio de una investigación para determinar el estado del parque y las circunstancias en que ocurrió el hecho antes de autorizar su reapertura.

La Intendencia de Maldonado expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y comunicó que no realizará declaraciones públicas hasta que concluyan los trabajos de investigación.

El caso fue derivado a Fiscalía, que solicitó la pericia del árbol y los informes de Policía Científica tras el deceso.

