OSE realiza controles en lavaderos de vehículos

Details Tuesday, 03 February 2026 11:44

La Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE) realizó un operativo de relevamiento y control de lavaderos de vehículos. La iniciativa forma parte de las tareas de fiscalización sobre el uso del servicio de agua y la detección de irregularidades.

Según informó la empresa, se revisan tanto los lavaderos habilitados como aquellos con deudas o contratos suspendidos.

Durante los controles, OSE indicó que se detectaron algunas conexiones irregulares que fueron desconectadas, mientras que otros servicios con consumos bajos fueron inspeccionados sin registrar anomalías. Las verificaciones incluyen medidores defectuosos, invertidos o conexiones que no pasan por la medición oficial. Cuando se constatan irregularidades, se labra el acta correspondiente y se regulariza la instalación.

Por último, el ente aclaró que cada inspección se documenta con registros fotográficos tomados al llegar, durante la ejecución de los trabajos y al finalizar, para garantizar la constancia formal de la intervención.

Foto: OSE

