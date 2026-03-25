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Yamandú Orsi cae al puesto 13 del ranking de presidentes latinoamericanos

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Wednesday, 25 March 2026 13:35

Un estudio reciente de la consultora CB Global Data ubica al presidente Yamandú Orsi en el puesto 13, dentro de un ranking de 18 países de América Latina, medido durante la primera quincena de marzo. La medición refleja la percepción ciudadana sobre la gestión de los mandatarios y marca una caída de Orsi a nivel regional.

En la punta de la tabla, los presidentes mejor valorados son Claudia Sheinbaum (México), con un 72,3 % de aprobación; Nayib Bukele (El Salvador), con 71,8 %, y Luis Abinader (República Dominicana), con 58,7 %. Por el contrario, los mandatarios con menor respaldo ciudadano son José María Balcázar (Perú), con 25,2 %; Delcy Rodríguez (Venezuela), con 26,4 %, y Daniel Noboa (Ecuador), con 33,5 %.

El informe también señala que Luis Abinader registró la mayor mejora respecto al mes anterior, con un crecimiento de +3,9 puntos porcentuales, mientras que Javier Milei (Argentina) sufrió la mayor caída, con -4,5 puntos porcentuales.

El ranking completo de marzo se ordena de la siguiente manera:

  1. Claudia Sheinbaum (México)
  2. Nayib Bukele (El Salvador)
  3. Luis Abinader (República Dominicana)
  4. Daniel Ortega (Nicaragua)
  5. Rodrigo Chaves (Costa Rica)
  6. Rodrigo Paz (Bolivia)
  7. José Antonio Kast (Chile)
  8. Lula da Silva (Brasil)
  9. Santiago Peña (Paraguay)
  10. Nasry Asfura (Honduras)
  11. Javier Milei (Argentina)
  12. Gustavo Petro (Colombia)
  13. Yamandú Orsi (Uruguay)
  14. Bernardo Arévalo (Guatemala)
  15. José Raúl Mulino (Panamá)
  16. Daniel Noboa (Ecuador)
  17. Delcy Rodríguez (Venezuela)
  18. José M. Balcázar (Perú)

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