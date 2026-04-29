Presentaron el proyecto "Aulas Móviles" para facilitar la formación industrial de estudiantes de UTU

Details Wednesday, 29 April 2026 12:36

En un acto celebrado en la Escuela Técnica de Colonia del Sacramento, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) y la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) presentaron el proyecto de "Aulas Móviles".

Esta iniciativa, según INEFOP, tiene como propósito descentralizar la formación técnica industrial y facilitar el acceso a la capacitación especializada en distintos puntos del territorio.

Las unidades presentadas consisten en aulas taller itinerantes equipadas con tecnología para la formación en áreas de Hidráulica, Electricidad, Neumática y Automatismo. Los dispositivos cuentan con plataformas elevadoras para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida, permitiendo la integración en igualdad de condiciones.

Durante la ceremonia, el director general de INEFOP, Miguel Venturielo, destacó la importancia de reactivar estas unidades tras un periodo de inactividad. “Hoy es un día de mucho festejo, habían estado los últimos cuatro años paralizadas y ponerlas en marcha de nuevo nos permitió llegar al punto de hoy en colaboración con UTU”, señaló. Venturielo explicó además que esta modalidad “combina teoría, simuladores y práctica, acercando la formación a la realidad productiva” con el fin de “canalizar energías en pos de las mejores soluciones para la gente”.

Por su parte, la directora general de UTU, Virginia Verderese, resaltó la vinculación entre ambas instituciones al afirmar que “ANEP e INEFOP somos como una simbiosis”. Verderese instó a los estudiantes a explorar estas herramientas y enfatizó: “En este encuentro está representada gran parte de la sociedad. Este trabajo forma parte de un proceso país que hoy estamos relanzando”, concluyendo que “esto es un ganar-ganar entre formación y desarrollo productivo”.

La gerenta de Desarrollo Territorial de INEFOP, Carolina Lagos, recordó que “las aulas móviles se concibieron en 2015 para salir a recorrer el país con tecnología de primer nivel para la formación técnica en el territorio y tener gente formada para trabajos futuros”. En sintonía con esto, la directora de la Escuela Técnica de Colonia, Andrea Ahunchain, valoró el impacto local de la propuesta: “Es un gran orgullo contar con esta aula móvil en nuestra institución, departamento y ciudad. Va a dar respuesta a necesidades de la comunidad”.

Desde la Intendencia de Colonia, el director de la Unidad Pymes, Walter Godoy, vinculó la llegada de estas herramientas con la situación del mercado de trabajo. “Estamos atravesando una tasa de desempleo alta y ante las crisis tenemos que saber aprovechar las oportunidades”, manifestó. Godoy agregó que en esta instancia “se conjuga la política pública con el sector privado y los trabajadores”.

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