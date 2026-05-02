Uruguay inicia fase de apertura comercial con la aplicación provisional del acuerdo Mercosur-UE

Details Saturday, 02 May 2026 13:56

A partir de este viernes 1.° de mayo, se puso en marcha la aplicación provisional del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, tras concluir un proceso de negociación de más de 25 años.

Para marcar el inicio de esta etapa, el presidente Yamandú Orsi mantuvo una reunión virtual con mandatarios del bloque y autoridades europeas. Tras el encuentro, Orsi destacó la necesidad de apertura comercial: “Esto tiene que traducirse en más trabajo, más comercio y una línea de vínculo con Europa”, señaló. El mandatario también se refirió al valor estratégico de la decisión: “En un mundo donde el proteccionismo está abriendo cancha, precisamos volver a tener las puertas abiertas. Esa es la gran la gran virtud que tiene el acuerdo”, aseguró.

Por su parte, el canciller Mario Lubetkin resaltó el paso hacia la fase operativa: “Para nosotros, el gran cambio que empieza hoy es pasar de la búsqueda de un acuerdo a la concreción”, afirmó. Lubetkin citó informes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que prevén un impacto positivo en el PBI y el empleo en Uruguay, y añadió: "Tenemos la seguridad de los cambios comerciales van a ser un propulsor hacia la creación de una futura gran comunidad birregional que tiene profundos lazos culturales históricos”.

En términos arancelarios, el 73% de la canasta exportadora del Mercosur accede ahora a Europa con arancel cero. Para Uruguay, esto elimina inmediatamente el gravamen del 20% a la cuota Hilton y beneficia a sectores como la pesca, cueros y frutas. Uruguay asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur el 30 de junio para liderar la implementación del pacto. “Estamos seguros de que estaremos a la altura, para que sea un empujón fuerte hacia adelante, para el bien de nosotros y de los ciudadanos uruguayos y del Mercosur”, concluyó el canciller.

Foto: Presidencia

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