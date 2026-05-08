Salud Pública descarta riesgo de hantavirus tras muerte de turistas

Details Friday, 08 May 2026 14:00

El Ministerio de Salud Pública descartó la existencia de riesgos sanitarios en territorio local tras el fallecimiento de dos ciudadanos holandeses por hantavirus.

Los turistas habían visitado Uruguay antes de embarcarse en un crucero, pero la investigación epidemiológica confirmó que el contagio no se produjo en el país. El análisis del itinerario permitió establecer que el periodo de incubación de la enfermedad no coincide con los días de permanencia de los fallecidos en el país.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, informó que el monitoreo oficial ya concluyó la etapa de reconstrucción de los movimientos de los visitantes. Según el informe técnico, las personas no se encontraban en una fase de transmisión viral durante su estancia. Sobre este punto, la ministra declaró: “Nosotros ya activamos a Vigilancia Epidemiológica. Chequeó esas personas el tiempo que estuvieron en nuestro país y puedo garantizar que esos turistas en el período que estuvieron en nuestro país no estuvieron en la fase donde puede suceder el contagio. Eso ya es certificado y vamos a comunicar, pero puedo dar tranquilidad a la ciudadanía”.

El caso, que involucra a la variante Andes del virus, motivó una coordinación internacional a través del Centro Nacional de Enlace. El sistema de vigilancia permanece operativo bajo los protocolos estándar para este tipo de contingencias regionales.

Espacio patrocinado