Saturday, 23 May 2026

 
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Se aplicó el primer procedimiento de eutanasia legal en el país

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Friday, 22 May 2026 14:15

El Hospital Policial de Montevideo llevó a cabo este viernes el primer procedimiento de eutanasia legal en la historia del país.

La paciente era una mujer de 69 años con diagnóstico terminal de cáncer de páncreas, quien había ratificado formalmente su consentimiento tras llevar más de diez días ingresada en el centro asistencial.

La concreción de la medida se amparó en la Ley de Muerte Digna, aprobada por el Parlamento a fines de 2024, promulgada a fines de 2025 y cuya reglamentación oficial por parte del Poder Ejecutivo había concluido en abril de este año.

Para acceder a este derecho, la ley exige que la persona sea mayor de edad, esté en pleno uso de sus facultades mentales y sufra una enfermedad incurable.

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