La compra de un vehículo por parte de Orsi genera controversia política y motiva un mensaje oficial del mandatario

Details Tuesday, 02 June 2026 14:07

La adquisición de una camioneta por parte del presidente Yamandú Orsi, efectuada con un descuento de 25.000 dólares días antes de asumir el cargo, desencadenó una fuerte controversia política y motivó el inicio de una investigación por parte de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

Ante las repercusiones, el mandatario emitió un mensaje oficial este lunes 1.° de junio a través de los canales de Presidencia, en el cual manifestó: “Queridos y queridas compatriotas: Ante los hechos de pública notoriedad es oportuno dirigirme a ustedes por este medio”. En su discurso, Orsi explicó que buscó evitar un gasto al Estado al inicio de la gestión y optó por actualizar su vehículo particular. El jefe de Estado aseguró que la operación está documentada en sus declaraciones y concluyó: “Si algún organismo de contralor considera que cometí un error, me haré cargo”. Además, expresó: “Para finalizar, pido disculpas si mi proceder ofendió o lesionó los intereses de algún individuo o colectivo”.

Las explicaciones fueron consideradas insuficientes por los diversos sectores de la oposición. El senador nacionalista Sebastián Da Silva calificó el discurso como “una verdadera tomadura de pelo” y aseveró que “francamente, esa explicación no resulta creíble”, reclamando mayores precisiones sobre el origen de la propuesta comercial.

Por su parte, el Partido Colorado emitió una declaración institucional donde cuestionó la idoneidad de la Jutep para resolver el asunto, señalando que el organismo atraviesa una “profunda crisis de credibilidad” que le impide ser “una referencia confiable”.

Foto: Presidencia

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