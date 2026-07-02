Orsi recibió a Kast en Montevideo: firmaron acuerdos y anunciaron cooperación en seguridad

Details Thursday, 02 July 2026 14:36

El presidente Yamandú Orsi recibió este miércoles en la residencia de Suárez y Reyes a su par de Chile, José Antonio Kast, con quien firmó dos acuerdos bilaterales y anunció que ambos países avanzarán en nuevos entendimientos sobre seguridad e infraestructura.

Los mandatarios suscribieron un acuerdo de reconocimiento mutuo de certificados de firma electrónica avanzada y un memorándum de cooperación entre las academias diplomáticas de Uruguay y Chile. El primero permitirá otorgar el mismo valor jurídico a las firmas digitales en ambos países, con el objetivo de facilitar el comercio transfronterizo.

Durante la reunión también analizaron el intercambio comercial, la cooperación en seguridad, el corredor bioceánico, la pesca y el fortalecimiento del Sistema del Tratado Antártico. Al finalizar el encuentro emitieron una declaración conjunta en la que reafirmaron el compromiso con la integración regional, el multilateralismo y la cooperación para enfrentar desafíos comunes, entre ellos el crimen organizado.

Orsi destacó la histórica relación bilateral, basada, según afirmó, en la estabilidad de los vínculos y el respeto institucional. “Eso obedece a una larga tradición de vínculo entre países, pero además de mucho respeto por las instituciones democráticas”.

Kast, en tanto, sostuvo que las relaciones entre ambos países han sido “permanentes y fructíferas en el tiempo” y valoró el interés de Uruguay en participar del Acuerdo de Santiago, impulsado por Chile para coordinar acciones regionales contra el crimen organizado.

Foto: Presidencia

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