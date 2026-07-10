La Policía Nacional despliega drones en zona metropolitana y la frontera

Details Friday, 10 July 2026 11:14

La Policía Nacional incorporó drones de última generación para tareas de videovigilancia y soporte táctico en el área metropolitana y en la frontera con Brasil. Estas aeronaves, capaces de funcionar mediante operación manual o autónoma, también se proyectan para reforzar la seguridad en el ámbito rural próximamente.

Según información difundida por Presidencia, el director del Centro de Comando Unificado (CCU), Víctor Torres, explicó que esta oficina asumió el control centralizado de los drones en 2025. La medida se tomó tras detectar que los equipos estaban dispersos y existían zonas sin cobertura. Para asegurar el correcto uso de los dispositivos, el personal policial recibió capacitación en operaciones de seguridad y formación técnica por parte de la Fuerza Aérea.

El equipamiento está destinado al monitoreo preventivo y a la asistencia en situaciones críticas específicas. Al respecto, Torres detalló que “el CCU dispone de drones para apoyar los operativos policiales, las emergencias y los incendios, además de la vigilancia en el área metropolitana y la frontera con Brasil”.

Según señaló el jerarca, “cuando los drones apoyan los operativos, las imágenes captadas ofrecen mayor información para mejorar la eficacia de las intervenciones y la seguridad de los efectivos y la ciudadanía”.

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