El MGAP declara emergencia granjera en Salto tras temporal del 18 de julio

Details Wednesday, 22 July 2026 11:50

Salto fue declarado en emergencia granjera tras el temporal del 18 de julio, que provocó daños en cultivos y establecimientos productivos del departamento. Un relevamiento preliminar identificó afectaciones en unas 300 hectáreas pertenecientes a cerca de 300 productores.

La medida fue adoptada por la Junta Nacional de la Granja luego de analizar los informes técnicos realizados en la zona. Según el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, los productores afectados representan alrededor del 85 % de los inscriptos en la Dirección General de la Granja en Salto.

La declaración permitirá aplicar herramientas de apoyo para la recuperación de los sistemas productivos, como aportes económicos no reembolsables, créditos con tasas subsidiadas y eventuales reestructuraciones de financiamientos. Mientras tanto, continúan las evaluaciones de daños y las denuncias presentadas ante el Banco de Seguros del Estado.

Foto: MGAP

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