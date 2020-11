Entrevistamos al padre de Alison, la joven asesinada en Santa Lucía

Como les informáramos, la fiscal Alicia Schippacasse imputó por el crimen de Alison a un hombre de 33 años que está preso desde el 11 de junio por otro delito de tentativa de homicidio, vinculado al mismo caso.

La Fiscalía Departamental de Canelones de 1º turno, imputó a este hombre por el homicidio de Alison Fernández, ocurrido en junio de este año en la ciudad de Santa Lucía.

Tras este fallo judicial, entrrevistamos al padre de la joven asesinada. Ariel Fernández confiesa que “obviamente que el vacío nunca se va a llenar y nunca vamos a estar conformes con lo que se haga, porque la conformidad de uno, yo creo que hubiera sido el que no hubiera pasado nunca ¿no? Lo que sí te podemos decir es que desde la familia nos hace sentir con un poco de más calma, porque lo importante de todo esto es que se haga justicia y eso sería la primera contestación a la primera parte”.

Sobre el principal imputado en el crimen de su hija, Fernández nos dijo que “no lo conocíamos. De cierta manera yo vengo a saber de él directamente, porque como Santa Lucía tiene unas cuantas bocas de distribución de pasta base, lo conocí en el proceso de mi búsqueda; o de nuestra búsqueda. Lamentablemente tuve un contacto directo con él, porque fue una de las de las primeras, de las primeras no, pero debe ser de la segunda o tercera persona que estuve contactándome. Porque, obviamente, después de empezar a preguntar por ella, por su ausencia y eso, en su momento el nombre de él sale a relucir. Le dijeron que lo andaba buscando, dentro de las pasadas mías se me apersonó y le dije que la búsqueda mía era sobre mi hija. El, irónicamente, se puso a disposición y que de alguna manera me iba a hacer llegar, su localización en cuanto apareciera…

Que increíble, ¿no? Qué misterio la vida no?, pero fue así.

Y en cuanto al tema de venta de drogas, como te decía anteriormente, son muchos los lugares en Santa Lucía. En definitiva, no sé si era uno de los principales que traía, y a su vez creo que también vendería droga también ahí, se supone que cuando hacen una, hacen la otra también.

No creemos que sea el único autor. No, obviamente que no, para nosotros no es el único autor porque acá se está hablando que hay más, que hay varios involucrados.

Yo creo que se tiene conocimiento de que hay más gente porque una solo persona no puede terminar eso. Pero está en la investigación, están en proceso de determinarlo si es así o no. Se presume que sí.

Yo creo que la ciudad estaba muy expectante con el tema de saber quién era el homicida.

Para de alguna manera devolver la tranquilidad a una ciudad que en definitiva no sabía si aún estaba en carrera y si era una persona más que se estaba moviendo dentro de la ciudad.

La decisión de la fiscal Alicia Schiappacasse y la Justicia nos dio un poco de tranquilidad pero, obviamente, queda ese pequeño 'bachecito' de dudas. Es una de las cosas complejas en el tema seguridad, y el tema de drogas. Creo que es un tema no a nivel local, sino a nivel nacional, y que está costando mucho".

"Vamos a ver qué pasa; pero creo que estamos todavía en el debe con eso, el tema a nivel de seguridad. En cuanto al tema de la ciudad, no todo está terminado, continua el tema de la droga porque aún existen bocas de distribución. Les daremos la derecha porque todos queremos lo mejor para nuestra ciudad”, finalizo Fernández.