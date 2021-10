Entrevistamos a Mario Custodio, que ganó un auto Hyundai de Barreiro Automóviles en programa de Canal 12

Details Saturday, 16 October 2021 12:55

Mario Custodio y su esposa Natalia Petronio se llevaron el gran premio de Trato Hecho del pasado miércoles 29. Fue una noche de mucha emoción y festejo familiar ya que Mario y Natalia ganaron el primer auto Hyundai que entrega Barreiro Automóviles.

Entrevistado por Actualidad, Mario nos relató el motivo que lo decidió a participar en el programa Trato Hecho de Canal 12, que auspicia Barreiro Automóviles. "Lo que me llevó a participar del programa fue tratar de conseguir ganar un premio para poder viajar con mi familia a Disney, que es uno de los sueños que teníamos desde hace unos cuantos años. Después, la idea era divertirnos mucho porque somos, no te digo fanático, fanático, pero hemos ido al teatro a verlos a Germán Medina y Lucía Rodríguez. Los habíamos ido a ver y nos encantaba la idea que hicieran un programa, aparte nos gustaba la idea de participar todos juntos en familia".

Sobre el programa, Mario nos manifestó que "estuvo muy bueno, nos divertimos muchísimo. Lucía y Germán son dos personas muy graciosas y se complementan muy bien entre ellos. Lo que tenía el programa era que a medida que iban pasando los maletines grandes íbamos medio en caída libre, pero nunca perdiendo la gracia de lo que era el juego y de disfrutarlo".

Confiesa Mario que "nosotros nos íbamos contentísimos igual con lo que nos llevábamos, que en realidad habían sido los 500 pesos, porque estábamos felices de haber participado. Después, por supuesto, el broche de oro fue el auto. Pasó una semana de haber concursado y todavía me sudaban las manos de los nervios y no podía creer que había ganado un auto. En ese sentido muy felices todos, no lo podíamos creer, mi cuñada me mandaba mensajes y me decía '¿vos te das cuenta que te ganaste un auto, no?'".

"Increíble, increíble, muy felices de poder realizar el sueño. El año que viene vamos a ver, si Dios quiere y todo sale bien, de poder hacer ese viaje anhelado. Esperemos que todo salga bien", finalizó Mario.