Realizarán carrera 15 y 7K por 150 años de Progreso

Details Saturday, 23 October 2021 14:15

El próximo 7 de noviembre, la Agrupación de Atletas del Uruguay organizará los 15 y 7k en el aniversario de los 150 años de fundación de la ciudad de Progreso, con el apoyo del Municipio local.

Esta carrera aniversario, contará con todos los servicios de los eventos organizados por la Agrupación de Atletas del Uruguay (AAU), hidratación, medallas, premios, emergencia médica y fundamentalmente las autorizaciones en los circuitos, tanto en Montevideo como en Canelones y muchas sorpresas en el recorrido.

Un comunicado de la AAU expresa:

“Vamos a realizar un gran esfuerzo para el aniversario de Progreso.

Las inscripciones para los socios de la AAU (deben registrarse en el sitio) y es gratuita (deben a la hora de inscribirse y de confirmar la misma en la sede de la AAU y colaborar con un alimento NO perecedero, que será donado al Municipio de Progreso, para que sean distribuidos en las diferentes ONG de la ciudad.

Deben presentar la pechera de la AAU para poder ser habilitadas. Las pecheras que no tengan los indicadores de que han colaborado con el alimento necesario para la inscripción no participarán de los premios, sorteos y no serán clasificados.

Participantes en general:

Deberán también preinscribirse en el sitio y al pasar por la AAU el costo será de $ 300 (pagan en la sede de la AAU). Quienes participaron en la carrera de Villa Española el costo es de $ 250.

Aseguren su inscripción los cupos son limitados”.

Preinscripciones:

https://forms.gle/Jdv9CR4XDZr1c12D7