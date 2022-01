Alcalde interino de La Paz, Miguel Estévez, adelanta que celebrarán los 150 años durante todo 2022

Details Saturday, 22 January 2022 01:57

Por licencia reglamentaria del alcalde del Municipio, Bruno Fernández, asumió la titularidad interina de ese cargo Miguel Estévez.

Entrevistado por Actualidad, nos manifestó Estévez que "es un desafío muy lindo. Si bien en el 2015 nos tocó la responsabilidad de estar dos años en el Parlamento, también alternando, esta es una responsabilidad diferente y muy interesante, sobre todo por el vínculo estrecho con la población que tiene el Municipio, tanto el alcalde como los concejales. Pero como militante, yo estimo que lo más importante es la responsabilidad que le asigna el colectivo a cualquiera de nosotros y que tiene que ser tomada como tal. Primero con la responsabilidad y con la convicción que uno no está solo, que tiene el respaldo de quienes lo pusieron en este lugar y que a la población no le podemos fallar".

Consultado respecto a las actividades que se vienen coordinando para celebrar el 150 aniversario de la fundación de La Paz, nos dijo Estévez que "estamos muy contentos y muy comprometidos preparando los festejos. Se ha formado una Comisión de Festejos, cuyo lanzamiento lo hicimos en 2021 a mitad de año. También está en camino el concurso del logo de los 150 años de La Paz, que acompañará la gráfica del Municipio de La Paz en todo lo que se realice de los festejos. Es bueno destacar que va a ser un año de festejos, no un mes como se hacía, porque entendimos que por ser 150 años merecía más tiempo. En ese marco estamos trabajando con organizaciones sociales con vecinos, con el Concejo Municipal en pleno, con artistas, con el Concejo de la Cultura local, planificando todo para darle a la ciudad de La Paz los festejos que se merece en sus 150 años".

El alcalde interino Estévez también se refirió a la situación actual de la pandemia. Nos señaló que "nosotros trabajamos en base a los lineamientos que da la Intendencia de Canelones, que a su vez trabaja con los lineamientos que da el Ministerio de Salud Pública. En la reciente conferencia de prensa del Gobierno, que todos vimos, no se innovó en medidas sino que se mantiene lo que ya está, por el contrario, se han acortado las cuarentenas por decreto del MSP. Nosotros nos atenemos a lo que ellos resuelven, podemos no estar de acuerdo, como no estamos de acuerdo en un montón de cuestiones de como se manejó la pandemia, pero nos tenemos que atener a esos lineamientos y sobre esa base estamos trabajando. Promovemos el uso de tapabocas, ni que hablar, el uso de alcohol en gel y distanciamiento. Trabajamos con los lineamientos del MSP que han sido claros siempre".

En cuanto a obras y servicios que tiene el Municipio para 2022, Estévez nos respondió que tienen "varios frentes abiertos de obras en lo que hace a la infraestructura del Municipio. Estamos en la construcción de un Centro Cívico Comunitario donde era la Casa de la Cultura donde van a funcionar CECAP, todas las oficinas del MIDES, In-Mujeres, van a estar los talleres de Espacio Cultural, ese espacio que nosotros estamos jerarquizando. También tenemos el frente abierto en obras del Cementerio y más allá de ello tenemos una planificación anual que fue refrendada por el Concejo Municipal en el cierre del ejercicio anterior".

"Ni que hablar que fue golpeado por el no voto del fideicomiso de la coalición multicolor que eso afecta significativamente lo que puede ser obras pero el compromiso nuestro está, el compromiso de la Comuna Canaria está, por lo que vamos a hacer lo mejor posible para que la ciudadanía nuestra tenga las obras que reclama y que se merece", concluyó Miguel Estévez.

Fuente: Entrevista de Actualidad