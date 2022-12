Municipio de La Paz inauguró la reconstrucción de calle Aldabalde y pista de maniobras de tránsito

Details Saturday, 10 December 2022 01:17

Se realizó la inauguración de dos importantes obras en La Paz: la reconstrucción del pavimento de la calle Tomás Aldabalde y la construcción de una pista de maniobras de tránsito para la ciudad.

En ambas actividades estuvieron el intendente de Canelones, Prof. Yamandú Orsi; el secretario general, Dr. Esc. Francisco Legnani y el alcalde del Municipio de La Paz, Bruno Fernández, acompañados de otras autoridades departamentales y locales que detallamos más adelante.

PAVIMENTO EN TOMÁS ALDABALDE

La obra de la calle Tomás Aldabalde abarca el tramo entre la Av. Artigas y César Mayo Gutiérrez, una extensión de 360 metros, y fue la primera en ser financiada a través del fideicomiso de obras aprobado en el año 2022 por la Junta Departamental de Canelones.

El secretario general Legnani aseguró que a partir del fideicomiso de obras con US$ 44.000.000, se destinaron “US$ 30.000.000 para obras viales en todos los municipios del departamento, US$ 13.000.000 para obras de arquitectura en 11 municipios y US$ 1.000.000 para la adquisición de vehículos para traslados de personas con discapacidad”.

“A partir de enero terminaremos los proyectos ejecutivos y las licitaciones. Pensamos que en ese mismo mes estaremos desplegando en todo el departamento las obras viales y de arquitectura. Y calculamos que en un plazo no mayor a 18 meses vamos a tener todo el fideicomiso ejecutado”.

Por su parte, el alcalde Fernández afirmó que “esta obra era muy necesaria porque con la nueva terminal de ómnibus urbanos en la plaza Maimónides la arteria se convirtió en una de las principales por el gran flujo de tránsito que recibe. Esta es la entrada principal de nuestra ciudad en la ruta 5, por lo tanto, esta obra es bien importante para nosotros”.

PISTA DE MANIOBRAS DE TRÁNSITO

La construcción de la pista de maniobras de tránsito —ubicada en la continuación de la calle Enrique Erro entre Conrado Moller y Av. Artigas— en una extensión de 85 metros, implicó el movimiento de suelo y desmonte, la conformación de cunetas, colocación de base granular, badén de hormigón, carpeta asfáltica de seis centímetros y colocación de flex beam. Se trata de un espacio que dará nuevas comodidades para la realización de las pruebas de la licencia de conducir, lo que permite descongestionar el tránsito y ordenarlo, mejorando la fluidez vehicular en la localidad.

El director de Tránsito y Transporte, Marcelo Metediera, manifestó que “se viene trabajando a nivel departamental para poder eliminar las pistas de los exámenes prácticos de la licencia de conducir de los espacios públicos”.

Señaló, además, que “esto genera intercambio con el tránsito vehicular y peatonal, además de una dificultad en la seguridad vial y con los vecinos”.

Añadió que están “trabajando con las ciudades de Pando y Santa Lucía”, y que “con estas dos pistas estaríamos concluyendo el traslado a nivel departamental”.

Acompañaron al intendente, secretario general y al alcalde local, el coordinador del Gabinete Territorial, Sergio Ashfield; el director general de Obras, Guillermo Burgueño; el director general de Tránsito y Transporte, Marcelo Metediera; la directora general de Gestión Territorial, Loreley Rodríguez, y otras autoridades departamentales y locales.