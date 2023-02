Raquel Welch, considerada otrora la más bella del mundo, muere en EEUU con 82 años

Details Friday, 17 February 2023 01:18

Raquel Welch, la actriz estadounidense considerada otrora la mujer más bella del mundo tras lucir un biquini de piel en "Un millón de años A.C.", falleció este miércoles15 a los 82 años, informó su agente.

La estrella de ascendencia boliviana murió "tranquilamente esta mañana (miércoles) después de una breve enfermedad", escribió su agente en un comunicado enviado a AFP, sin dar más detalles.

Welch conoció la fama en los años 1960 gracias a su papel en "Un millón de años A.C.", la aventura prehistórica cuyo afiche la presentó al mundo en un diminuto biquini que la convirtió en una de las mayores sex symbol de su época.

Ganadora del Globo de Oro, la estrella actuó en más de 30 películas y 50 series de televisión durante una trayectoria profesional de cinco décadas, incluyendo "Viaje fantástico" y "Tres mosqueteros".

Jo-Raquel Tejada, nacida en Chicago el 5 de septiembre de 1940, hija de un ingeniero aeronáutico boliviano y de una estadounidense, creció en California donde estudió danza clásica.

A los 14 años fue coronada "Miss fotogénica" en un concurso, el primero de una larga serie de premios de belleza que incluyó "Miss California".

Luego de un breve matrimonio con James Welch, a quien conoció en la secundaria y con quien tuvo dos hijos antes de los 20 años, se mudó a Dallas donde tuvo empleos como mesera y posó como modelo para afiches.

En 1963 volvió a Los Ángeles, donde conoció al agente publicitario Patrick Curtis, quien la convenció a conservar el apellido Welch para ocultar sus orígenes latinos.

Comenzó su carrera con algunos papeles secundarios en la gran pantalla, incluyendo "Roustabaout", protagonizada por el rey Elvis Presley.

Y dio el salto al ser seleccionada por la 20th Century Fox en 1966 para protagonizar "Viaje fantástico", dirigida por Richard Fleischer. A continuación vendría el papel que la inmortalizó en el biquini de piel que marcaría su carrera.

"Las personas me veían como un sex symbol. ¡Pero en realidad era madre soltera con dos niños pequeños!", exclamó medio siglo después en su autobiografía "Beyond the cleavage" (Más allá del escote).

"¿Me imaginan en el afiche con un niño en brazos y el otro en su cochecito? ¿Rompe un poco el mito, verdad?".

Los Angeles, Estados Unidos | AFP |