El virus de gripe aviar continúa circulando en Uruguay

Un nuevo foco de virus de la influenza aviar, comúnmente conocido como gripe aviar, fue detectado en Estación Tapia, departamento de Canelones, donde murieron cinco cisnes de cuello negro, de una población de 16 aves.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y el Ministerio de Ambiente informaron sobre este hallazgo a través de un comunicado oficial.

En el documento señalan que "este nuevo caso confirma que el virus tiene circulación y por eso el MGAP y el Ministerio de Ambiente llaman a extremar cuidados y tomar las medidas indicadas para evitar la propagación de focos".

Como oportunamente informó Actualidad, el foco original tuvo lugar en la laguna Garzón, y posteriormente otros fueron identificados en San Gregorio de Polanco, departamento de Tacuarembó.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, afirmó que la gripe aviar "está circulando" en Uruguay, por lo que estima que será necesario a futuro vacunar a la población.

En el comunicado se expresa que "inmediatamente el MGAP y el Ministerio de Ambiente aplicaron el protocolo correspondiente a este tipo de casos. Ambas secretarías de Estado dispusieron medidas de vigilancia en la zona, en un radio de hasta 5 kilómetros".

Además, se indica que está previsto concretar una reunión con el Centro Coordinador de Emergencias de Canelones, para implementar medidas que "mitiguen la circulación del virus".

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca aclara que el "consumo de carne de aves o huevos no afecta la salud humana".

En este sentido, se recuerda en el comunicado que es "el contacto con aves enfermas de influenza" el que "puede afectar al hombre". Por esta razón "se exhorta a la población a notificar la presencia de aves muertas o con sintomatología nerviosa, digestiva o respiratoria" y a productores y veterinarios de libre ejercicio a "estar alertas y denunciar frente a la constatación de casos sospechosos".

También se exhorta a "no tocar, no trasladar y dar aviso en caso de encontrar aves muertas o enferma a los correos a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o a las oficinas zonales locales del MGAP o del Ministerio de Ambiente.

Otras medidas obligatorias para disminuir el riesgo de contagios son:

"Mantener y asegurar la bioseguridad en las granjas de aves comerciales y de traspatio. Quedan restringidos todos los movimientos dentro del territorio nacional de aves de traspatio y aves que no sean controlados a través del Sistema de Monitoreo Avícola. Dicha restricción no se aplicará a los movimientos de aves que sean controlados a través del Sistema de Monitoreo Avícola.

Las aves de traspatio y las aves que compongan el sistema productivo Free Range deberán estar alojadas en instalaciones cerradas y techadas, en cumplimiento con el Manual de Contingencia de Influenza Aviar aprobado por resolución DGSG Nº 20/2022 de 17 de enero de 2022.

Quedan suspendidas las ferias, remates, exposiciones y eventos vinculados a la especie aviar".

Por otra parte, la División Sanidad Animal de la Dirección General de Servicios Ganaderos aconseja a los productores avícolas lo siguiente: