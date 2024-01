"Mamá, te prometo que haré justicia", aseguró Loreana, la joven que sobrevivió al crimen de Estación Floresta

Details Tuesday, 02 January 2024 13:44

Loreana, la joven sobreviviente del trágico triple crimen en Estación La Floresta, intenta salir adelante y promete luchar por justicia.

A través de sus redes sociales, anunció valientemente que reabriría la tienda familiar, prometiendo justicia para su madre y enviándole un emotivo mensaje: "Mamá, te prometo que haré justicia".

Loreana no se dejó derrotar y decidió hacerse cargo del negocio familiar, a pesar del dolor que eso conlleva. "Abrimos las puertas de la Tienda Yovana el 29/12. Aunque el alma se nos parte, debemos hacer frente a las muchas cuentas que tenemos", anunció en sus redes sociales, con determinación.

Te juro que voy a hacer justicia Mamá. pic.twitter.com/6PweooPtHH — •L.E• (@Loreevora13) January 2, 2024

El fatídico día del homicidio, la joven se encontraba en su hogar buscando un analgésico. Fue en ese momento que ocurrió el terrible suceso que le arrebató la vida a su madre, hermano y padrastro.

La joven también expresó su agradecimiento por la difusión del número de colectivo organizado por amigos y familiares, un apoyo que ha sido fundamental en estos difíciles momentos.

En relación a las investigaciones, se informó que el miércoles pasado se detuvo a un adolescente presuntamente involucrado en el triple homicidio. Este joven, junto a Claudio Andrés Cancelo, de 35 años y actualmente prófugo, serían los responsables de los disparos que segaron la vida de las víctimas.

A través de su cuenta de Facebook, Cancelo proclamó su inocencia y aseguró que pronto se entregará a las autoridades. En sus mensajes, amenazó a quienes han señalado su participación en el horrendo crimen. "No saben nada, imbéciles, HDP (sic.). No fui yo, adoro a Yoani y su familia. No soportaré cargar con su culpa y la de aquel que celebrará mientras ustedes señalan a personas inocentes. No fui yo y lo sabrán muy pronto. A aquellos que amenazaron a mi familia en las redes, no tienen idea de las consecuencias de sus actos, porque yo jamás llevé a cabo esa lamentable tragedia", escribió el prófugo.

En medio de la conmoción y la incertidumbre, Loreana se mantiene firme en su determinación de buscar justicia y reconstruir su vida, llevando adelante el negocio familiar.