Formalizaciones y condenas en Canelones

En distintos puntos del departamento de Canelones, recientes actuaciones policiales y judiciales derivaron en formalizaciones y condenas por delitos que abarcan desde rapiñas y hurtos hasta un grave caso de abuso sexual. Los procedimientos fueron impulsados por la Jefatura de Policía de Canelones y contaron con el respaldo de la Fiscalía y los juzgados penales de la zona.

Rapiñas en Las Piedras: un detenido y una mujer indagada

Uno de los episodios más relevantes se produjo en Las Piedras, donde un hombre de 29 años fue capturado tras cometer un nuevo ilícito y luego vinculado a varias rapiñas previas. La investigación surgió a raíz de la denuncia de un motociclista que circulaba por Carmelo Colman y fue sorprendido por un hombre y una mujer armados con un cuchillo. El vehículo y la mochila de la víctima fueron sustraídos en esa ocasión. La pesquisa incluyó el análisis de cámaras de seguridad que permitieron identificar a los responsables.

El detenido fue formalizado por la Fiscalía de 1º Turno de Las Piedras por múltiples delitos, entre ellos dos rapiñas especialmente agravadas, hurto agravado, porte de arma por reincidente y dos desacatos agravados. Como medida cautelar, el juez dispuso prisión preventiva por 30 días. En paralelo, una mujer de 20 años también fue indagada, aunque recuperó la libertad.

Adolescente condenado por robo de celular

En la misma jurisdicción, otro hecho tuvo como protagonista a un adolescente de 17 años, que fue condenado por el hurto de un teléfono celular. El delito ocurrió en una parada de ómnibus sobre avenida Instrucciones del Año XIII, donde una mujer fue despojada de su dispositivo por un individuo que huyó rápidamente. Las cámaras de la zona resultaron claves para reconocerlo, ya que contaba con antecedentes por hechos similares y había salido recientemente de un centro de detención.

La causa se resolvió mediante proceso abreviado, y el joven fue condenado como autor penalmente responsable de una infracción grave tipificada como hurto especialmente agravado. La sanción aplicada fue una medida socioeducativa de libertad asistida durante cuatro meses, sin privación de libertad.

Hurtos reiterados en Santa Lucía

En la ciudad de Santa Lucía, un hombre de 22 años, poseedor de antecedentes por distintos delitos, fue sentenciado a 12 meses de cárcel. La denuncia inicial correspondió a un robo cometido en un garaje el 28 de julio, cuando fueron sustraídas pertenencias de un vehículo. Una llamada de un vecino y la revisión de registros fílmicos permitieron dar con el autor, identificado como M.E.M.D. Tras emitirse la orden de captura, fue detenido el 13 de agosto y, al día siguiente, el Juzgado de Canelones de 4º Turno lo condenó por reiterados hurtos, uno de ellos especialmente agravado.

Condena por abuso sexual en Toledo

Por último, en Toledo se resolvió un caso de enorme gravedad. Un hombre de 33 años fue condenado a dos años y cinco meses de prisión efectiva por haber abusado sexualmente de la hija de su expareja durante varios años. La madre de la menor denunció en octubre pasado que el abuso había comenzado cuando la niña tenía 7 años y se prolongó hasta los 13, sin que ella lo supiera. El caso fue investigado por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género, y culminó con una sentencia que declaró al acusado responsable de reiterados delitos de abuso sexual agravados y especialmente agravados, todos en régimen de reiteración real.