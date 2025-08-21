Thursday, 21 August 2025

 
Temporal en Canelones: 167 llamados de emergencia y monitoreo de ríos en prealerta

Thursday, 21 August 2025 17:04

Desde el martes 19, el InUMet emitió una advertencia amarilla por depresión atmosférica que afectó a Canelones. Se activó el Sistema Integrado de Respuesta a la Emergencia, la línea gratuita 0800 2022 y se desplegaron equipos según el Plan Departamental de Gestión de Riesgos.

Hasta las 21:20 del miércoles 20, se registraron 167 solicitudes de emergencia:

  • 87 por árboles caídos
  • 44 vinculadas al tendido eléctrico
  • 13 de asistencia social
  • 8 por inundaciones por saturación de pluviales

Los municipios más afectados: franja costera, área metropolitana, ejes de ruta 5 y 8. No hubo traslados a centros de evacuados. La mayor racha de viento fue de 86,8 km/h en San Jacinto (19/08 a las 18:30).

Actualmente se monitorean niveles de agua en Río Santa Lucía, arroyos Canelón Chico, Carrasco y Toledo. La situación está en fase de prealerta, con niveles dentro de la cota de seguridad.

