Inauguraron en Las Piedras el Museo Pareja con la exposición ‘La huella de un legado’

Details Thursday, 28 August 2025 04:52

El viernes 22 de agosto se inauguró el Museo Pareja con la exposición denominada ‘La huella de un legado’, curada por el artista plástico y crítico de arte Enrique Aguerre, el artista plástico Darío Gómez y la arquitecta y museóloga Leonor Inda.

El evento fue en la sede del Centro Cultural Miguel Ángel Pareja, Avda. de las Instrucciones del Año XIII y la vía férrea, de ahora en adelante también sede del Museo Pareja.

Las puertas se abrieron a las 18:00 horas de ese día con María Eloísa González recibiendo a los asistentes con música de saxo, mientras apreciaban las obras de Miguel Ángel Pareja.

A las 19:30 horas se inició la oratoria inaugural con palabras de Darío Gómez, quien también fue el maestro de ceremonia y moderador del panel de oradores. La primera en hablar fue Carmen Pareja quien recibió y dio la bienvenida a los asistentes agradeciendo a personas e instituciones que han apoyado al Centro Cultural durante sus 13 años de actividad.

A continuación se emitió una presentación oral de Mario Pareja, ausente por razones de salud, acompañada de proyecciones en pantalla titulada “Estamos hechos de historia. La génesis del Museo Pareja”.

Posteriormente, el curador Enrique Aguerre presentó al artista Pareja y la exposición “La huella de un legado”.

Sergio Machín, director general de Cultura de Canelones seguido de María Eugenia Vidal, directora nacional de Cultura, inauguraron oficialmente la exposición y el Museo.

Cerró la oratoria, la dramaturga y actriz Josefina Trías quien leyó un sentido texto del poeta, recientemente fallecido Marcelo Pareja, sobre Miguel Ángel Pareja titulado “No hace tiempo”.